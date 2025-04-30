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İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarının yanı sıra annesi ile babasının da yer aldığı görüldü.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Ziyarette çekilen fotoğrafta İmamoğlu'nun aile üyeleri yer aldı.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN CEZAEVİNDEKİ İLK FOTOĞRAFI

Odatv'nin geçtiği fotoğrafta İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu yer aldı. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun da olduğu görüldü.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma" iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülmüştü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıSelim Demir:

silkeleyip birde süzgeçten geçirmişler hırsızı pili bitmiş

Yorum Beğen303
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Haber YorumlarıSelim Demir:

fotoğraf da tek gülen kişi, minareyi çalan hırsız tipi

Yorum Beğen266
Yorum Beğenme102
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Haber Yorumlarıgnnr6k9rmc:

Cumhurbaşkanı olduğunda bu hatıralara çok bakar artık

Yorum Beğen96
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Haber Yorumları4wxh2thbb9:

hahahaha herşey çok güzel oldu …

Yorum Beğen242
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Haber YorumlarıKim kimse:

Allah yolunu açık etsin bu süreçte adil vatansever olduğunu daha iyi anlamış olduk

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

bu Adam Milli guvenlik sorunu

Yorum Beğen230
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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

nasıl içerisi im @mınoğlu çarşafları iyi silkeliyomusun

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

sebeke toplantisi

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıZamana Göre:

Türkiye Cumhuriyeti'nde neredeyse her parti (AK Parti, CHP, İYİ, MHP...) hırsızlığa ve yolsuzluğa bulaşmıştır ve şu an dahi bulaşıyor, velhasıl; İmamoğlu yolsuzluk yapmamıştır diyemem, lakin Ekrem'in yolsuzluktan dolayı içeri alındığını savunmak kendini kandırmaktır, Aday olmasın diye operasyon çekilmiştir. Milletin parasını menfaati için kullanan ve çalan her siyasetçi İDAM edilmelidir.

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Haber YorumlarıXeyati 2:

çok yakışmış

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