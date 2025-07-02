İşte Bayburt'ta düşen uçağın son görüntüleri

Edinilen bilgiye göre, dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak, Bayburt-Erzurum sınırında dağa çarparak düştü. Uçakta Demirci'nin eşinin de olduğu öğrenildi.

DÜŞEN UÇAĞI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Kazanın yaşandığı yerin tespit edilmesi için ekipler çalışmalara başladı.

İŞTE SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan uçağın son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, uçağın motor çalıştıktan sonra pistte ilerlediği, kalkışa hazırlandığı anlar yer aldı.