İşte Bayburt'ta düşen uçağın son görüntüleri

İşte Bayburt'ta düşen uçağın son görüntüleri
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İşte Bayburt'ta düşen uçağın son görüntüleri
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Bayburt'ta dağa çarparak düşen, içerisinde Mehmet Demirci ile eşinin olduğu küçük uçağın son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, uçağın motor çalıştıktan sonra pistte ilerlediği, kalkışa hazırlandığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, dünya turuna çıkan Mehmet Demirci'nin kullandığı M20 j tipi uçak, Bayburt-Erzurum sınırında dağa çarparak düştü. Uçakta Demirci'nin eşinin de olduğu öğrenildi.

DÜŞEN UÇAĞI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Kazanın yaşandığı yerin tespit edilmesi için ekipler çalışmalara başladı.

İŞTE SON GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan uçağın son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, uçağın motor çalıştıktan sonra pistte ilerlediği, kalkışa hazırlandığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu uçak kolay kolay düşecek bir uçak değil, çok kaliteli bir uçaktır muhtemelen pilot hatası veya kötü hava şartları .. Son kalktığı alanda Altimetre kalibrasyonu yapmamış olabilir ..

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