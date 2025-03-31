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İstanbul Zeytinburnu'nda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı, 4 Gözaltı

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İstanbul Zeytinburnu'nda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda aralarında husumet oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma büyüdü. Taraflar birbirlerine silah çekerek bıçakla saldırdı. Olayda 7 kişi yaralanırken, 4 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma başladı. İki grup arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüşen olayda şahıslardan D.B., silahla kalabalığa doğru rastgele ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Taraflar, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Silahla açılan ateş sonucu B.Y., N.Y. ve T.Ö. yaralanırken, S.B., M.D. ve S.B. ise bıçakla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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