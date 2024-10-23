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İstanbul Zeytinburnu'nda İş Merkezinde Yangın, 13 Saat Sonra Devam Eden Söndürme Çalışmaları

İstanbul Zeytinburnu'nda İş Merkezinde Yangın, 13 Saat Sonra Devam Eden Söndürme Çalışmaları
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Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangın, aradan geçen 13 saatin ardından hala söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangını, aradan geçen 13 saatin ardından söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin depo kısmında çıkmıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarının yaklaşık 13 saatin ardından devam ettiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye devam ederken polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu istanbul Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam Olay

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