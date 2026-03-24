İstanbul ve Yalova'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı
İstanbul ve Yalova'da düzenlenen küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten teröristlerin ailelerine para aktardığı iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonun detayları ve şüphelilerin kimlikleri üzerine çalışmalar devam ediyor.
İstanbul ve Yalova'da küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten teröristlerin ailelerine para aktarmakla suçlanan 9 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı