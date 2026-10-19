Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Valisi Davut Gül, "Zarar tespitleri tamamlandı. Bunlar rakamlandırılıyor. Tarımsal zararları tespit etti. 60 milyon liralık bir zarar var. Bugünden itibaren ödemelere başlanacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı