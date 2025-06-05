İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı Öncesi Havadan Denetim Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı Öncesi Havadan Denetim Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde helikopterle trafiği ve ormanlık alanları havadan denetleyerek güvenlik önlemlerini gözden geçirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi helikopterle havadan denetim yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı trafiğini havadan takip ederek tedbirlere yönelik denetim yaptı. Vali Gül, helikopter ile ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Arda Turan'ın koltuğuna Selçuk Şahin geçti

Eyüpspor'dan büyük sürpriz! İşte Arda'nın yerine geçen isim
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.