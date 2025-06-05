İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı Öncesi Havadan Denetim Yaptı
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde helikopterle trafiği ve ormanlık alanları havadan denetleyerek güvenlik önlemlerini gözden geçirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi helikopterle havadan denetim yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı trafiğini havadan takip ederek tedbirlere yönelik denetim yaptı. Vali Gül, helikopter ile ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa