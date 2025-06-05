İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı Öncesi Havadan Denetim Yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi helikopterle havadan denetim yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı trafiğini havadan takip ederek tedbirlere yönelik denetim yaptı. Vali Gül, helikopter ile ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu. - İSTANBUL