İstanbul Valiliğinden Fatih'teki silahlı kavgaya ilişkin açıklama - Haberler

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Fatih'teki silahlı kavgada 1'i polis memuru 6 kişinin yaralandığı 27 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Valiliği tarafından Fatih'teki silahlı kavgaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa