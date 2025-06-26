İstanbul Valiliği'nden "gürültü" uyarısı! İdari para cezası geliyor

İstanbul Valiliği'nden 'gürültü' uyarısı! İdari para cezası geliyor
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İstanbul Valiliği, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılacağına vurgu yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada insanların topluca bulunduğu alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYakup34:

Semtlerin caddelerinde motor ile akşam saatlerinde gezen genç kardeşlerimiz içinde biraz denetimler yapılsa. Bazen yapıldığına şahit oluyorum gerçekten çok etkili oluyor.

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