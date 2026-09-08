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İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, adli süreçteki çocuk E.Ç.’nin çocuğa karşı kasten öldürme’, ’6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ile ’zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, adli süreçteki çocuk E.Ç.’nin çocuğa karşı kasten öldürme’, ’6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ile ’zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, adli süreçteki çocuk E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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