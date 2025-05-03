İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş

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İstanbul Kartal'da çekildiği belirtilen görüntülerde fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Yol kenarını mesken tutun kadınlar yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptı. Uzun araç kuyrukları oluşurken bazı kadınları duran araçlar bindiği görüldü.

İstanbul Kartal sahil yolunda fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı. Dün gece çekilen görüntülerde sahil yolunda bekleyen kadınlar araç sürücüleri ile fuhuş pazarlığı yaptı.Görüntülerde, araç sürücüleri ile dur kalk şeklinde pazarlık yapan kadınlar, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

BÖLGE SAKİNLERİ İSYANDA

Duruma sosyal medyadan isyan eden bazı vatandaşlar akşam 22.00'den sonra her gece benzer bir durum yaşandığından şikayet etti. Bazı kullanıcılar ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek duruma el atmasını istedi.

İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Sikayet edeceginize gidin o kadinlara ev, bark para normal is verin..Millete baski yapmayin.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

sanki Istanbul da hic fuhus yoktur daha once??

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Haber YorumlarıSokak Komandosu:

Dragos orası meşur hepsi trv.... İ

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