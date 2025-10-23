Haberler

İstanbul Trafiğinde Tehlikeli Zikzak: Sürücülerin Hayatı Riskte

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü, yoğun trafikte zikzaklar çizerek ilerleyerek diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler diğer sürücülerin hayatını riske attı. Zikzaklar çizerek ilerleyen sürücü cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Arnavutköy ilçesi Maltepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü yoğun trafikte ilerlediği sırada aracıyla zikzak yaparak diğer sürücülerin şeritlerini ihlal etti. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar, aynı güzergahta seyir halinde olan bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın şerit değiştirerek tehlikeli bir şekilde ilerlediği ve diğer araçların süratle fren yaptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
