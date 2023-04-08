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İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü! Aracını sağa çekip namaz kıldı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da akan trafiğe aldırmadan aracını sağa çeken bir adam, seccadesini serip namaz kılmaya başladı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Güneşli İstoç mevkiinde kaydedilen bir görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videoda bir vatandaş, akan trafikte aracını sağa çekti.

NAMAZ KILMAYA BAŞLADI

Seccadesini arabasının ön tarafında yola doğru seren adam namazını kılmaya başladı. O anlar çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlenirken, bir vatandaş da o anlar cep telefonu ile kayıt altına aldı. Video kısa süredesosyal medyada gündem oldu.

Haberler.com - 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

ERKAN :

şimdi arkadan gelip biri çarpıp öldürse kim suçlu? islama en çok bunlar zarar veriyor orası namaz kılma yeri mi

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