Şişli'de otelde yangın paniği: 6 kişi mahsur kaldı

İstanbul Şişli'de bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Şişli'de bulunan 6 katlı otelin mutfak bölümünde yangın çıktı. Otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Yaşardoğu Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin giriş katında bulunan mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
