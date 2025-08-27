İstanbul Şişli'de Kadın Sürücünün Kaza Yaptığı Anlar

İstanbul Şişli'de kadın sürücü otoparktan çıkış yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki aracında alt kısımda bulunan yola düşmemesini ise ağaçlar engelledi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 34 BHR 140 plakalı Volvo marka araç, otoparktan çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 GIY 994 plakalı MG marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarında bulunan ağaçlık alana düştü. Araçların alt kısımdaki yola düşmemesini ise ağaçlar önledi.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde güvenlik şeridi ile tedbir alınırken, kaza nedeniyle yol kenarında bulunan elektrik direkleri devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için olay yerine çekici ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL