İstanbul Şişli'de kaçırmak istediği eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem E. ve beraberindeki 3 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki...
İstanbul Şişli'de kaçırmak istediği eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem E. ve beraberindeki 3 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Şişli'de kaçırmak istediği eski eşi Bahar Aksu'yu öldüren Rüstem E. ve beraberindeki 3 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa