İstanbul Silivri'de su kanalında ölü bulunan yaşlı adamın yaşı 60 olarak belirlendi

İstanbul Silivri'de su kanalında ölü bulunan yaşlı adamın yaşı 60 olarak belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Silivri'de yaşlı bir adam, Yolçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde su kanalında ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi; jandarma, 60 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin inceleme başlattı ve cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşlı bir adam su kanalında ölü olarak bulundu.
Olay, Yolçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kanalında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonucu şahsın 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu tespit edilirken, yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Karabulut'un ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı