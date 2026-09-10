İstanbul Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011 yılında ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011 yılında ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 yılında ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı