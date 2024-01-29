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İstanbul Sarıyer'deki Kilise Saldırısı Şüphelileri Sağlık Kontrolünden Geçirildi

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırıda ağır yaralanan Tuncer Cihan ise hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Sarıyer Saldırı İstanbul Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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