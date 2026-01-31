Haberler

Sarıyer'de otomobil denize düştü: Sürücüyü kurtarmak için denize atlayarak yardıma geldi

Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Çevredeki vatandaşların ve bir balıkçı teknesindeki kişinin yardımıyla sürücü kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de otomobilinin hakimiyetini kaybeden sürücü, balıkçı barınaklarının olduğu mendirekten aracıyla birlikte denize düştü. Otomobilin denize düştüğünü gören teknedeki biri kişi denize atlayarak yardıma gelirken, çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu. O esnada denizde balıkçı teknesinden bir kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Otomobilin denize düştüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin denize düştüğü ve çevredekilerin denize düşen araca yardıma koştuğu, denizdeki balıkçı teknesindeki bir kişinin ise denize atlayarak yardıma geldiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
