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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da selde araçlar sürüklendi, esnaf çamur temizliyor

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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da etkili sağanak yağış ve fırtına sele neden oldu; araçlar sürüklendi, dükkanları ve bodrum katlarını su bastı. Selin ardından sabah dükkanlarını açan esnaf ve ekipler çamuru temizlemeye başladı, rögarlar temizlenip su tahliyesi yapıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Sarıyer Ayazağa'da esnaf, yaralarını sarmaya başladı. Bir yandan ekipler diğer yandan esnaf dükkanlarını dolduran çamuru temizlemeye çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sele neden oldu. Ayazağa'da araçlar sürüklendi, binanın bodrum katlarını, dükkanları su bastı. Yollar göle döndü. Felekatin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf yaralarını sarmaya başladı. Bir yandan ekipler diğer yandan esnafın kendisi dükkanlarına dolan çamuru temizlemeye çalıştı. Rögarlar temizlendi, su tahliyesi yapıldı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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