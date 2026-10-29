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İstanbul Sancaktepe'de pazarda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Sancaktepe'de pazar yerinde esnaflar arasında tezgah yeri nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sancaktepe'de pazar yerinde esnaflar arasında tezgah yeri nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 28 Ekim'de Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan halk pazarında meydana gelen bıçaklı kavga olayı ile ilgili olarak; yapılan incelemelerde, pazar yerinde esnaflık yapan şahıslar arasında kiralanan tezgah yerinin büyüklüğü nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine toplam 6 şahsın kesici aletle yaralandığı belirlendi.

Yaralı şahıslar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan F.Ö. (31) isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çalışmalar doğrultusunda bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin H.H. (38) olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs ile olay sırasında yanında bulunan N.Ü. (43) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayla bağlantısı bulunan M.H. (47) isimli şahıs da yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan M.H. isimli şahıs dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, H.H. ve N.Ü. isimli şahıslar "Kasten Yaralama" ve "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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