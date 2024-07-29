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İstanbul Okmeydanı'nda minibüste yangın çıktı

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İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, sürücünün müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale edilen araç, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün ön kısmını etkisi altına aldı. Aracın içerisinde bulunan yolcuları tahliye eden şoför, kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. O anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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