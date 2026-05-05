İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli yakalandı. Örgütünün güncel yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan şüphelilerin, öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin ettikleri, ev abi, ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığı sürdürdükleri ve örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sistemine devam ettikleri tespit edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı