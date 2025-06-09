İstanbul Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın

İstanbul Maltepe'de Seramik Deposunda Yangın
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Maltepe'de bir seramik deposunda çıkan yangın, hurdalık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Maddi hasarın olduğu olayda ölü veya yaralı bulunmadı.

İstanbul Maltepe'de seramik deposunda çıkan yangın, bitişiğinde bulunan hurdalık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yanan alan havadan görüntülendi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Kemer Sokak'ta bulunan bir seramik deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki otomotiv parçalarının depolandığı hurdalık alana sıçradı. Yoğun dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Maltepe, Kartal, Sancaktepe, Ümraniye ve Ataşehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, depo ve hurda alanında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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