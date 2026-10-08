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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, 2 kişi öldü, kimlikleri belli oldu

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü, 2 kişi öldü, kimlikleri belli oldu
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İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın 3 katı saat 05.40 sıralarında çöktü; olayda hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Ekiplerin çalışmasında 2 kişinin öldüğü tespit edilirken, 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan oldukları öğrenildi.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayda binanın 3 katında çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişiyi de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri belli oldu. Vatandaşların Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan oldukları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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