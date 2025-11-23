Haberler

İstanbul Kartal'da Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kartal ilçesinde pencereden sürünerek girdiği evde hırsızlık yapan R.S. (52) adlı şahıs, Güven Timleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İstanbul Kartal'da, pencereden sürünerek girdiği evde hırsızlık yapan şahıs, Güven Timleri Ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, 29 Eylül Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kartal İlçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katındaki küçük pencereyi zorlayarak içeri giren bir kişi hırsızlık yaptı. İçeriden yaklaşık değeri 78 bin lira olan 5 adet saat, 2 adet harddisk, 2 tane gözlük ve 2 adet flash diskin çalındığı tespit edildi. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Güven Timleri şüpheliyi yakaladı

Güven Timleri C Bölge Ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin R.S. (52) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin duvardan atlayarak binanın önüne geldiği ardından alt kattaki küçük pencereden içeri sürünerek girdiği görülüyor. İçeride hırsızlık yaptıktan sonra elinde poşetle aynı yerden çıktığı anlar da kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.