İstanbul Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

İstanbul Kağıthane'de bir parkta uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 5 şahıs yakalanırken, zula evi olarak kullanılan evde, parkta ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane'de bulunan bir parkta uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik önlemlerini alarak beklemeye başlayan polis ekipleri, parkta 3 şüpheli şahsı takibe aldı. Şahısların uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği belirlenmesi üzerine S.T., M.B.S., ve E.A., isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Parkta ve şahısların yapılan üst aramalarında; 80 gram bonzai, ve 14 bin 295 para ele geçirildi.

Zula evine operasyon yapıldı

Yapılan çalışmaların devamında E.A., isimli şahsın uyuşturucu maddeleri M.T., ve Ş.A., isimli şahıslardan temin ettiğini belirtti. Bunun üzerine şüpheli şahısların zula evi olarak kullandıkları eve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., ve Ş.A., isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 209 gram kokain, 280 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 500 gram bonzai, 2 Adet ruhsatsız tabanca, 45 adet mermi, 2 Adet hassas terazi ve 9 bin 500 TL ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan S.T. ve M.B.S., serbest bırakılırken, E.A., M.T., ve Ş.A., isimli şahıslar 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL