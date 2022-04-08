Yolcu, kapıyı sert kapatınca taksici öfkeden deliye döndü! Sokak ortasında kavga kamerada

Kadıköy Moda'da meydana gelen olayda iddiaya göre taksiden inen yolcunun kapıyı sert kapatması üzerine taksi şoförü tepki gösterdi. Taksiden inen şoför bagaj ve ön kapıyı kendisi açıp sert şekilde kapatarak ''Bu şekilde kapatman doğru mu?'' diyerek yolcu ile tartışmaya başladı.

SERT KAPI KAPATMA KAVGASI KAMERADA

Yolcu da taksiciye ''Trafikte telefon ile konuşman normal mi?'' diyerek tepki gösterdi. Bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sokakta yaşanan tartışma bir bina sakinin bağırarak tepki göstermesinin ardından sona erdi. Sokaktaki tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa