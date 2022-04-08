Yolcu, kapıyı sert kapatınca taksici öfkeden deliye döndü! Sokak ortasında kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de bir yolcunun taksiden inerken kapıyı sert kapatmasına öfkelenen sürücü, ''Bu şekilde kapatman doğru mu?'' diye tepki gösterdi. Yolcu da sürücüye ''Trafikte telefon ile konuşman normal mi?'' diye karşılık verince ikili arasında tartışma yaşandı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kadıköy Moda'da meydana gelen olayda iddiaya göre taksiden inen yolcunun kapıyı sert kapatması üzerine taksi şoförü tepki gösterdi. Taksiden inen şoför bagaj ve ön kapıyı kendisi açıp sert şekilde kapatarak ''Bu şekilde kapatman doğru mu?'' diyerek yolcu ile tartışmaya başladı.
SERT KAPI KAPATMA KAVGASI KAMERADA
Yolcu da taksiciye ''Trafikte telefon ile konuşman normal mi?'' diyerek tepki gösterdi. Bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sokakta yaşanan tartışma bir bina sakinin bağırarak tepki göstermesinin ardından sona erdi. Sokaktaki tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa