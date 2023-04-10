Üye Girişi
Haberi Paylaş
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Meyve Yüklü Tır Devrildi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Meyve Yüklü Tır Devrildi

3. Sayfa Haberleri

Yalova kesiminde meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Meyve kasaları etrafa saçıldı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde kontrolden çıkan meyve yüklü tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu Altınova ilçesi gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAM 39 plakalı tır, yol kenarındaki bariyerleri aşarak devrildi. Meyve kasalarının etrafa saçıldığı kazada tır sürücüsü, sıkıştığı yerden Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tragger Yalova İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title