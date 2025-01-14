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İstanbul Havalimanı Yolunda Lastik Kontrolsüz İlerledi

İstanbul Havalimanı Yolunda Lastik Kontrolsüz İlerledi
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İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bir hafriyat kamyonundan fırlayan lastik, diğer araçların önünde kontrolsüzce ilerledi. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki bir hafriyat kamyonundan fırlayan lastik araçların önünde kontrolsüzce ilerlemeye başladı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Olay, İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın mevkisinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun lastiği süratle ilerlerken yerinden fırlayarak yol üzerinde kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler araçlarını yavaşlatarak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde lastiğin yol boyunca ilerlediği ve bariyere çarptıktan sonra durduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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