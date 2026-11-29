Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik direği devrildi. Olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Devrilen direk, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Olay saat 11.40 sıralarında Hasdal Kemerburgaz yolu mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuvvetli rüzgar sebebiyle yol kenarında bulunan EDS direği devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler otoyolda güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü olarak sağladı. Ekiplerin çalışması sonucunda devrilen direk yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı