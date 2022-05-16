İstanbul'un göbeğinde aile dramı! Öfkeli baba öz oğluna ekmek bıçağıyla saldırdı - Haberler

Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşanan olayda, oğlu ile kavga eden baba, ekmek bıçağı ve sopayla saldırdı. Babasından kaçan oğlu, mahalledeki markete sığındı.

VATANDAŞLAR ÖFKELİ BABAYI SAKİNLEŞTİRDİ

Oğluna saldırmaya çalışan baba, mahalle sakinleri tarafından durduruldu. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, baba ve oğlu polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa