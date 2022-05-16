İstanbul'un göbeğinde aile dramı! Öfkeli baba öz oğluna ekmek bıçağıyla saldırdı - Haberler

İstanbul'un göbeğinde aile dramı! Öfkeli baba öz oğluna ekmek bıçağıyla saldırdı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da baba ve oğlu arasındaki kavga, bıçaklı, sopalı saldırıya dönüştü. Mahallelinin araya girmesiyle sakinleştirilen baba, oğluyla birlikte polis merkezine götürüldü. Şahıslar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşanan olayda, oğlu ile kavga eden baba, ekmek bıçağı ve sopayla saldırdı. Babasından kaçan oğlu, mahalledeki markete sığındı.
VATANDAŞLAR ÖFKELİ BABAYI SAKİNLEŞTİRDİ
Oğluna saldırmaya çalışan baba, mahalle sakinleri tarafından durduruldu. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, baba ve oğlu polis merkezine götürüldü. Şikayetçi olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa