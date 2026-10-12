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İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobil bariyere çarptı, 1 yolcu yaralandı, kaza görüntülendi

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İstanbul Gaziosmanpaşa mevkiindeki TEM Otoyolu'nda dün akşam otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce önündeki araca, ardından bariyere çarptı. Kazada bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı motosiklet kamerasına yansıdı.

İstanbul Tem Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde otomobil, önce önündeki araca ardından ise bariyere çarptı. Olayda bir yolcu yaralanırken kaza anı motosiklet kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa mevkii Tem Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde seyir halindeki araca ardından ise yol kenarındaki bariyere çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bir kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kamerasından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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