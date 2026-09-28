İstanbul Fatih'te sağanak sonrası çöken yolda kamyon ve otomobil çukura düştü

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Fatih'te yağmur sonrası çöken yola bir kamyon ve bir otomobil düştü. Zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle saat 22.00 sıralarında Fatih Zeyrek'te bir yol çöktü. Çökme sonrası cadde üzerinde çukur oluşurken çukuru göremeyen bir kamyon ve bir otomobil çukura girdi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan araçların ardından çukurun etrafı zabıta ekiplerince güvenlik önlemi amacıyla kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı