İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Bir şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı