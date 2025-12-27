İstanbul Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken, kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki işçi servisi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...