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İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın

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İstanbul Esenyurt'ta 38 katlı lüks sitenin 12. katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerini teyakkuza geçirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Esenyurt'ta lüks sitenin 12. katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan lüks sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 katlı binanın 12. kattaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çıkan yangında dairede kalan vatandaşlar evlerinin arka balkonuna giderek bekledi. İhbar üzerine siteye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale ederken, yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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