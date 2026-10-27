İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30’u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30'u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı