Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30’u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik 30 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30'u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Star Trek’in yıldızı Walter Koenig 90 yaşında hayatını kaybetti

Star Trek ile hafızalara kazınan oyuncu hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kariyerini bıraktı! Şimdi 40 dönümlük çiftliği var

İstanbul'daki kariyerini bıraktı! Şimdi 40 dönümlük çiftliği var
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum

Kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

Tüm ülkeye acil çağrı! Gıda ve su stoklayın
Antalya'yı yağış ve fırtına vurdu! Görüntüler korkunç

Bir şehrimizde gece kabusu! Görüntüler korkunç
Sokak ortasında bıçaklar çekildi! 15 yaşındaki çocuk ölümle pençeleşiyor

Sokak ortasında kanlı kavga! 15 yaşındaki çocuk ölümle pençeleşiyor
Sırbistan’da seçim sonrası dikkat çeken görüntüler: Vucic, Putin ve Şi’nin posterini çiğnediler

Seçim kaybeden liderin posterini çiğnediler: Diğer isimler de bomba
İbrahim Tatlıses'in klibindeki güzeldi! Yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in eski partneri yıllar sonra ortaya çıktı