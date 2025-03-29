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İstanbul'dan Kastamonu'ya Giden Ailenin Otomobili Takla Attı, 3 Yaralı

İstanbul'dan Kastamonu'ya Giden Ailenin Otomobili Takla Attı, 3 Yaralı
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Kastamonu-Bozkurt karayolunda meydana gelen kazada, İstanbul'dan bayram tatili için giden ailenin otomobili takla attı. Kazanın sonucunda 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu kritik.

İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bayram tatili için giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Kastamonu-Bozkurt karayolu Hacıhasan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitmekte olan Celal T. (44) idaresindeki 34 GNJ 12 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

Kazada sürücü Celal T. ile aynı aileden Mustafa B.T. (16) ve Emine M.T. (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emine M.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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