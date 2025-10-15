İstanbul'dan 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, Adana'daki otogarda yaptıkları Genel Bilgi Taraması sırasında 27 yıl 24 gün hapis cezası bulunan B.A.'yı yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipler, otogar içerisinde durumundan şüphelendiği kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan sorguda B.A.' nın İstanbul Bakırköy Asliye Ceza İlamat Masasınca 'hırsızlık' suçundan 27 yıl 24 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen B.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa