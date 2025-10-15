Haberler

İstanbul'dan 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

İstanbul'dan 27 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, Adana'daki otogarda yaptıkları Genel Bilgi Taraması sırasında 27 yıl 24 gün hapis cezası bulunan B.A.'yı yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

İstanbul'dan 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da otogarda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipler, otogar içerisinde durumundan şüphelendiği kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan sorguda B.A.' nın İstanbul Bakırköy Asliye Ceza İlamat Masasınca 'hırsızlık' suçundan 27 yıl 24 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen B.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.