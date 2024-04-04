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İstanbul'daki gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler toprağa verildi

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İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 36 yaşındaki Ahmet Uzun ve 25 yaşındaki Ahmet Kartal Şırnak'ın İdil ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren 29 kişiden Ahmet Kartal ve Ahmet Uzun'un cenazesi, yakınları tarafından İdil ilçesine getirildi.

Uzun'un cenazesi, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Alakamış köyünde toprağa verildi. Kartal ise Mezarlıklar Camisinde kılınan öğle namazına müteakip ilçe merkezindeki Şeyh Hasan Mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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