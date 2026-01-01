Arnavutköy'de zincir markete silahlı saldırı

İstanbul Arnavutköy'de zincir market şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy'ün İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.A.D. isimli şüpheli, motosikletle zincir marketin önüne geldi. Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL