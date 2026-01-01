Haberler

Arnavutköy'de zincir markete silahlı saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de bir zincir market şubesine gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan olmazken, 14 yaşındaki şüpheli M.A.D. yakalandı. Olay sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de zincir market şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy'ün İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki M.A.D. isimli şüpheli, motosikletle zincir marketin önüne geldi. Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'un 3 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 3 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı