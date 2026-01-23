İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa