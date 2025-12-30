İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa