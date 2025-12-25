İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran Savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa