İstanbul'da Yol Verme Meselesi Kavgaya Dönüştü

İstanbul'da Yol Verme Meselesi Kavgaya Dönüştü
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Küçükçekmece'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması, kavgaya dönüşerek bir sürücünün diğerinin kamyonetinin camını yumruklamasıyla sonuçlandı. O anlar kamyonet sürücüsü tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilden inen sürücü, kamyonetin camını yumruklayarak küfürler savurdu. O anlar kamyonet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İkitelli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetiyle nakliyecilik yapan bir sürücü, müşteri adresine teslimat yapmak için aracını cadde kenarına yanaştırmak istedi. Manevra yaptığı sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü, kamyonetin yavaşlamasına sinirlenerek kornaya bastı. Bu sırada taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracını yolun ortasında durdurarak aşağı indi. Öfkeli sürücü, kamyonete doğru yönelip önce sürücünün kapısını zorlayarak açmaya çalıştı sonrada camını yumruklamaya başladı. Ardından yüksek sesle küfürler savuran sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayı gören bazı vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Kamyonet sürücüsü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün sinirli bir şekilde camı yumrukladığı ve bağırarak hakaretler ettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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