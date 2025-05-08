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İstanbul'da Yol Tartışmasında Tehditler Savuran Magandalar Kamerada

İstanbul'da Yol Tartışmasında Tehditler Savuran Magandalar Kamerada
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Arnavutköy'de otobüs şoförüne yol verme nedeniyle tartışan iki kişi, otobüsün önünü keserek tehditle saldırmaya çalıştı. O anlar şoför tarafından kaydedildi.

İstanbul'da yol tartışması nedeniyle otobüsün önünü keserek şoföre tehditler savuran 2 maganda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe Kavşağı mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, otobüs ile otomobil sürücüsü arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otomobildeki 2 kişi otobüsün önünü kesip şoföre tehditler savurarak saldırmaya çalıştı. O anlar otobüs şoförü tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otobüsün önünü kesen 2 şahsın tehditler savurarak şoföre saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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