İstanbul'da çete operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlediği geniş kapsamlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, çeşitli suçlardan 4 farklı eyleme karıştıkları tespit edildi.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan 4 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni nesil suç ağlarının faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Söz konusu sokak çetelerine yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da ağırlıklı olarak Anadolu yakasında çeşitli suçlardan 4 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Liderliğini yurtdışında firari olarak aranan bir kişinin yaptığı çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri tek tek belirlendi. Ardından söz konusu çete fertlerinin yakalanması için bu sabah erken saatte operasyon yapıldı. İstanbul'da tespit edilen adreselere yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

