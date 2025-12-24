Haberler

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı adam 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Abdullah Tüz, hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki Abdullah Tüz, 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 9 Aralık 2025 günü saat 19.30 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana gelmişti. M.P. (21) idaresindeki 41 APS 247 plakalı otomobil, Osmangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Tüz'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralanmış, bilinci kapalı halde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tüz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görüntülerde, aracın yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptığı, çarpmanın etkisiyle yayanın yaklaşık 15 metre savrulduğu anlar yer alıyor. - İSTANBUL

